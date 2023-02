Ucraina, Abodi: "Rinvio boicottaggio? Tema al di sopra sport"

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Il rinvio del boicottaggio dell'Ucraina a Parigi 2024? E' un tema estremamente delicato, per il quale anche il ministro per lo sport deve confrontarsi col presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri. E' un tema al di sopra della dimensione sportiva. Certo, lo sport è sempre stato uno strumento formidabile di diplomazia e, nell'ambito dello sport, si è sempre riaffermato il valore della pace come obiettivo. Mi auguro che lo sport continui a svolgere sempre questa doppia funzione". Così il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, a margine della presentazione del progetto Ethical Sport, lanciato dalla Federpugilato contro il bullismo oggi a Roma.

"Bisogna tenere conto della geopolitica ma, al tempo stesso, della specificità dello sport, dei messaggi che deve mandare. E' un tema che va affrontato con politiche che vanno al di là di quelle meramente sportive - continua il ministro -. Non vorrei che la politica diventasse un elemento predominante delle scelte dello sport, ma il rispetto per un tema così delicato presuppone un coordinamento con chi ha responsabilità su tematiche di livello superiore, il Governo appunto e chi ha la delega agli esteri". (ANSA).