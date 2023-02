Atletica: Jacobs torna in pista, in finale a Lodz nei 60

Ritorno in pista per Marcell Jacobs che ha vinto la batteria dei 60 indoor con il tempo di 6.61 alla Orlen Cup di Lodz, in Polonia), con il tempo di 6.61.

L'olimpionico dei 100 metri tornerà in gara per la finale alle 18.35.

"Se mi fossi impegnato leggermente di più avrei fatto meglio - le sue parole ai microfoni di Rai Sport - Era giusto togliersi la ruggine, tra un'ora c'è la finale e puntiamo a fare di meglio. Mi serve sentire gli avversari per tirare fuori il 100% che voglio, ho tirato fuori il 50% e ora speriamo di trovare fuori il 50% che mi manca".