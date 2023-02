Rugby, Sei Nazioni: scelti gli azzurri per match con la Francia

Kieran Crowley, Commissario tecnico della Nazionale Italiana di Rugby, ha ufficializzato la formazione che domenica prossima (ore 16, Stadio Olimpico di Roma, diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8) affronterà la Francia nel primo match degli Azzurri nel Sei Nazioni 2023.

Tra le scelte del tecnico un pacchetto di mischia con Giacomo Nicotera e Simone Ferrari a formare la prima linea insieme a Danilo Fischetti. In seconda linea spazio alla coppia Federico Ruzza-Niccolò Cannone, mentre in terza partiranno dal primo minuto Sebastian Negri, il capitano Michele Lamaro e Lorenzo Cannone.