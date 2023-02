Denunce ginnaste, Tecchi: 'Farfalle non stanno bene'

"Le ragazze non stanno bene, la verità è questa. Stanno soffrendo quanto è accaduto in maniera pesante. Sanno anche che il loro compito è allenarsi e allenarsi, per arrivare al momento opportuno preparate al massimo, lo stanno facendo, sono contento. Sono tutte ragazze veramente in gamba, di grande qualità. Un gruppo così penso che non lo abbiamo mai avuto. Quindi sono molto fiducioso che riusciranno a centrare il loro obiettivo". Così il presidente della Federazione ginnastica italiana Gherardo Tecchi, parlando della nazionale di ginnastica ritmica dopo la bufera seguita alle denunce di alcune ex atlete di presunti abusi e maltrattamenti subiti. Nonostante questo "abbiamo un 20% in più di tesserati rispetto all'anno scorso", sottolinea il presidente FGI. "Significa che la ginnastica è ancora attrattiva e ha un futuro importante nonostante tutto quello che è successo. Il 2022 è stato anche l'anno dei record, tutte le medaglie vinte non le avevamo conquistate in 50 anni", conclude.