Auto: arriva la Targa Florio Historic Regularity Rally

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - La 107^ Targa Florio svela le prime sorprese. La gara automobilistica più antica del mondo organizzata dall'AC Palermo con il supporto dell'Automobile Club D'Italia, dal 5 al 7 maggio porterà sulle strade delle Madonie anche le affascinanti e spettacolari auto della Targa Florio Historic Regularity Rally, gara di Campionato Italiano Regolarità a Media. Percorso tutto ricavato sulle Madonie e riservato esclusivamente alle prove di media. Start nel centro di Palermo e Traguardo a Termini Imerese, per la nuova gara che incontrerà solo nelle date i Rally.

La Targa Florio Historic Regularity Rally è una ulteriore coinvolgente competizione che arricchisce l'evento siciliano che sarà terzo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, con validità di Coppa Rally 8^ Zona e Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Tutte le gare offrono punti anche ai Campionati regionali.

La Regolarità a Media è rapidamente divenuta nuova serie tricolore riservata alle vetture che hanno scritto le migliori pagine dei rally del passato e che tornano sulle leggendarie strade siciliane per vivere nuove sfide di precisione che esaltano l'abilità di guida e l'affiatamento dell'equipaggio.

Un percorso, ricavato sulle famose strade del mito, che solo all'inizio incontra le altre gare dell'evento siciliano, per una competizione che sin dall'edizione del debutto è destinata a brillare di luce propria.

La Targa Florio Historic Regularity Rally avrà il suo quartier generale presso le Tribune di Floriopoli, che saranno anche sede della verifiche. Programma e percorso completamente riservato alla gara novità del 2023, che incontrerà i rally solo nelle location di partenza ed arrivo. La prestigiosa gara torna al centro di Palermo e teatro della Cerimonia di partenza sarà l'elegante e centrale via Ruggero Settimo, venerdì 5 maggio, quando si percorreranno i primi 65 Km di regolarità a media.

"Targa", "Polizzi" e "Cefalù" le 3 prove previste per la 1^ Tappa su un percorso di 216,22 Km. (ANSA).