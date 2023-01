Denunce ginnaste: procura deferisce Maccarani, ora processo

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Emanuela Maccarani e la sua assistente, Olga Tishina, sono state deferite ufficialmente dalla procura federale nell'ambito dell'inchiesta per i presunti abusi all'Accademia internazionale diginnastica ritmica di Desio dopo l'avviso dello scorso 4 gennaio. La comunicazione è arrivata via pec questo pomeriggio, ora il tribunale dovrà fissare l'udienza che non potrà essere prima di venti giorni, con l'ex dt della nazionale delle Farfalle che rischia dall'ammenda fino alla sospensione per un massimo di due anni o addirittura la radiazione. (ANSA).