A Pesaro i Campionati Mondiali di Ginnastica Aerobica 2024

(ANSA) - PESARO, 30 GEN - "Pesaro si aggiudica i Campionati Mondiali di Ginnastica Aerobica maschile e femminile 2024", l'anno in cui la città sarà Capitale Italian della Cultura. Lo ha annunciato l'assessore allo Sport Mila Della Dora, sottolineando che sport e cultura formano "un binomio indissolubile per la nostra realtà, che negli anni lo ha dimostrato grazie ad un bel gioco di squadra tra associazioni, imprese, federazioni, scuole - ha aggiunto Della Dora -. Il 2024 sarà un anno importante per Pesaro e per il nostro futuro". La manifestazione si svolgerà a metà settembre 2024 e sarà ospitata dalla Vitrifrigo Arena, uno dei contenitori culturali e sportivi più importante a livello internazionale. Pesaro ha battuto la concorrenza del Cairo, "un ballottaggio non indifferente, che conferma Pesaro 'capitale della ginnastica'. Sarà l'appuntamento clou dell'anno per questa disciplina - ha osservato il presidente Federazione Ginnastica d'Italia Gherardo Tecchi - e sarà una grande opportunità di indotto turistico per la città e il territorio". Le nazioni che parteciperanno alla competizione sono circa 50, per un coinvolgimento di oltre 600 atleti più lo staff di accompagnatori (ANSA).