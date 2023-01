McIlroy vola in testa a Dubai e avvicina il tris

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Rory McIlroy sale in cattedra a Dubai e, al termine del terzo round, vola in testa all'Hero Desert Classic. Nel secondo torneo delle Rolex Series del DP World Tour 2023, il numero 1 mondiale con un giro in 65 (-7) su un totale di 201 (66 70 65, -15), a 18 buche dal termine della rassegna vanta tre colpi di vantaggio nei confronti degli inglesi Callum Shinkwin e Dan Bradbury, entrambi 2/i con 204 (-12). Risalito dalla 7/a posizione, McIlroy sul percorso dell'Emirates GC (par 72) ha realizzato otto birdie (di cui quattro consecutivi nelle prime buche giocate), con un bogey nel finale alla 18.

E ora il 33enne di Holywood, dopo i successi in questo evento nel 2009 e nel 2015, ha la possibilità di calare il tris ed emulare quanto fatto in passato da Ernie Els, l'unico giocatore ad aver vinto tre volte la competizione. Il settimo posto di Jon Rahm sul PGA Tour al Farmers Insurance Open, dove lo spagnolo ha fallito l'opportunità di festeggiare il terzo successo consecutivo e di tornare al primo posto nel ranking mondiale, sembra aver galvanizzato McIlroy che ora vuole ribadire la sua leadership e punta a farlo alla prima gara da lui giocata nel 2023.

Negli Emirati Arabi Uniti, dove ci sono in palio 9 milioni di dollari, è bagarre al 4/o posto occupato, con un totale di 205 (-11) colpi, da sette concorrenti. Tra loro ecco pure il francese Victor Perez, reduce dall'affermazione ad Abu Dhabi, l'americano Patrick Reed e l'inglese Ian Poulter, tra i volti della LIV Golf, la Superlega araba. (ANSA).