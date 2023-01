Atletica: Tortu esordio a Stoccolma, torna ai 60 ed è 5/o

Esordio stagionale per Filippo Tortu, oro olimpico della staffetta 4x100, con un quinto posto a Stoccolma nel giorno del ritorno ai 60 indoor, una distanza che l'azzurro non correva da tre anni. Dopo il 6''81 in batteria, Tortu ha chiuso la finale con 6''75, al di sopra del suo personale di 6''58. A vincere la gara, con un tempo da tenere in considerazione in vista degli Europei indoor di Istanbul, è lo svedese Henrik Larsson, capace di migliorarsi fino a 6.56. "È stata sicuramente una delle mie peggiori gare - il commento diffuso dallo staff di Tortu - Ciò nonostante abbiamo saputo leggere tra le righe dell'amarezza quello che dobbiamo fare da domani, in pista, per continuare a costruire in vista della stagione outdoor"