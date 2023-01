Karate: Busà, vorrei andare a Ballando con le stelle'

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Miei obiettivi extra karate? Vorrei tanto partecipare a 'Ballando con le Stelle', l'anno scorso ero stato quasi scelto, ora vediamo'. Lo ha detto la medaglia d'oro olimpica di karate Luigi Busà a margine del concerto benefico per il Bambin Gesù all'Auditorium della Conciliazione, a Roma.

"È un onore e un piacere essere stato invitato a un evento del genere, così rivolto al sociale", dice il siciliano.

E ancora: "Il mio 2023? Sarà ricco di tante cose, la prima sportiva: non vedo l'ora di partecipare agli Europei di fine marzo, sono sette mesi che non salgo sul tatami, non sono più tanto giovane ma sto bene. Miei progetti? Ho da poco presentato un progetto chiamato 'Lo Sport è salute' al ministro Schillaci.

Dopo che sarà approvato - conclude Busà -, lo andremo a promuovere nelle scuole". (ANSA).