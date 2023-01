Dai Molinari a Migliozzi, azzurri tutti out a Dubai

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Delusione azzurri a Dubai dove, dopo il secondo round dell'Hero Desert Classic, sono usciti al taglio Guido Migliozzi (73 70) ed Edoardo Molinari (74 69), entrambi 88/i con 143 (-1), ma anche Francesco Molinari, 116/o con 147 (72 75, +3). Si chiude qui, per i tre italiani, il secondo torneo delle Rolex Series del DP World Tour 2023 che, a metà gara, vede in testa con 134 (-10) il belga Thomas Pieters (67 67), l'inglese Richard Bland (67 67) e il sorprendente amateur statunitense Michael Thorbjornsen (70 64).

Sul percorso dell'Emirates GC (par 72), i tre leader sono tallonati dallo scozzese Connor Syme, dallo spagnolo Adri Arnaus e dallo svedese Marcus Kinhult, tutti 4/i con 135 (-9). Mentre condividono la 7/a posizione con 136 (-8), tra gli altri, l'americano Patrick Reed e Rory McIlroy, numero 1 mondiale. Il nordirlandese negli Emirati Arabi Uniti si gioca molto. Dopo aver vinto la competizione nel 2009 e nel 2015, punta il tris di successi per emulare il record di Ernie Els. Ma non solo: McIlroy deve difendere anche il trono mondiale dagli assalti dello spagnolo Jon Rahm che negli Usa ha chiuso il terzo giro del Farmers Insurance Open al secondo posto e punta a riprendersi il primato. (ANSA).