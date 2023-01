Europei ghiaccio: Italia ancora sul podio, Matteo Rizzo d'argento

Italia ancora sul podio agli europei di pattinaggio di figura sul ghiaccio in corso a Espoo. Matteo Rizzo ha conquistato la medaglia d'argento nella gara maschile, dove tre azzurri hanno chiuso nella top ten. Argento che arriva dopo gli storici primo e secondo posto nella prova a coppie.

L'atleta delle Fiamme Azzurre ha chiuso con 259.92 (un'unica sbavatura sul quadruplo toeloop iniziale) alle spalle del francese Adam Siao Him Fa (267.77). Rizzo ha però ottenuto il punteggio più alto nel programma libero (173.46), superiore anche a quello del transalpino (171.24).

Rizzo, già bronzo a Minsk nel 2019, diventa così il secondo italiano della storia a conquistare più di una medaglia ai Campionati Europei nella gara maschile. L'impresa, in passato, era riuscita a Carlo Fassi, cinque volte sul podio continentale fra il 1950 e il 1954.

Ha preso il via anche la gara di danza: la coppia formata da Charléne Guignard e Marco Fabbri si presenta infatti all'appuntamento continentale da favorita. E sono infatti in testa dopo aver chiuso nella Rhythm Danc con il miglior punteggio tecnico e domani vanno a caccia del titolo continentale.