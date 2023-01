Parigi 2024: sindaca Hidalgo, russi sotto 'bandiera neutra'

(ANSA) - PARIGI, 26 GEN - La sindaca socialista di Parigi, Anne Hidalgo, auspica la partecipazione degli atleti russi alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma senza bandiera, al contrario del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha chiesto l'esclusione per chi rappresenta Mosca.

"Penso - ha detto stamattina la Hidalgo su France 2 - che sia un momento dedicato agli sportivi e che non bisogna privare gli atleti della loro competizione. Ma penso e mi auguro, come gran parte del movimento sportivo, che non ci sia delegazione sotto bandiera russa". La sindaca ha aggiunto che vorrebbe vedere gli atleti russi gareggiare "sotto una bandiera neutra", come già avvenuto in passato. (ANSA).