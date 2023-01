Ginnastica: a Udine torneo ritmica, ospite azzurra Baldassarri

(ANSA) - UDINE, 26 GEN - Dal 3 al 5 febbraio, Udine ospiterà l'annuale edizione del Torneo internazionale di ginnastica ritmica "Swirl&Twirl" con ospite d'onore Milena Baldassarri, sesta alle Olimpiadi di Tokyo e già campionessa italiana nel 2021.

In occasione della manifestazione, organizzata dall'Associazione Sportiva Udinese, la ginnasta sarà protagonista di un workshop e di un'esibizione sul tema della lotta alla violenza contro le donne.

Per la competizione scenderanno, invece, in pedana 300 atlete provenienti da 15 Paesi differenti (Australia, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Cile, Croazia, Egitto, Francia, Germania, Italia, Moldavia, Montenegro, Serbia, Slovenia, Svizzera, Ucraina) per un range d'età che va dagli 8 ai 25 anni, tra cui ci sono anche le migliori speranze future della disciplina. (ANSA).