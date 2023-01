Abodi, 'Da Palestra Legalità messaggio per tutta Italia'

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "L'apertura della Palestra della Legalità a San Basilio è un appuntamento simbolico: nei luoghi dove c'è maggior bisogno dello Stato, c'è maggior bisogno di legalità, per rispondere ai bisogni della socialità: servizi, socialità e appunto sport. Mi auguro che da Roma, la capitale d'Italia, parta un messaggio che si declini in tutto il Paese: le periferie non sono quelle della città, ma della Nazione".

Parola di Andrea Abodi, Ministro per lo Sport, all'inaugurazione odierna della Palestra della Legalità da parte di Sport e Salute. (ANSA).