Sfuma vittoria all'ultimo round, Molinari 5/o ad Abu Dhabi

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Per Francesco Molinari negli Emirati Arabi Uniti è sfumato nell'ultimo round il sogno di tornare alla vittoria che l'azzurro insegue ormai da quasi quattro anni. Il torinese, dopo essere stato in testa al termine del secondo e terzo round, ha chiuso al 5/o posto - con un totale di 270 (67 67 69 71, -14) colpi - l'Abu Dhabi HSBC Championship. A imporsi, nel torneo del DP World Tour 2023, è stato Victor Perez. Il francese, con uno score di 270 (71 65 68 66, -18), ha festeggiato il terzo successo sul circuito, il primo in un evento Rolex Series.

Nella Top 20 anche altri due azzurri: Edoardo Molinari, 17/o con 277 (-11), e Guido Migliozzi, 20/o con 278 (-10). Qualche rimpianto per il vicentino, che è stato anche al comando, con Chicco Molinari, al termine del secondo giro. (ANSA).