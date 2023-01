Coni: dimissioni presidente Fisw, domani Giunta straordinaria

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a seguito delle dimissioni del presidente della Federazione italiana sci nautico e wakeboard (Fisw), Luciano Serafica, ha convocato una riunione straordinaria della Giunta Nazionale per domani, 20 gennaio, alle ore 9.15.

La riunione si svolgerà in videoconferenza. Serafica è sotto indagine per peculato e secondo il rapporto della Guardia di Finanza di Milano avrebbe usato i soldi pubblici per 293 pranzi e cene non giustificati, pagati con la carta di credito della Federazione a lui in uso. (ANSA).