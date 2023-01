Sport, Malagò: "Modello italiano invidiato, ma sotto attacco"

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "E' una fotografia importante, una risonanza magnetica di quello che a volte non traspare. Se non arrivano politiche massicce e mirate, è impossibile fare questi risultati nell'arco di un paio di decenni. Bisogna invertire questo trend. Possiamo difenderci con due mezzi: il primo è la competenza, il secondo è il nostro modello molto invidiato, ma che è sotto attacco. Non si deve intervenire su quello che, dati alla mano, è impossibile ripetere". Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante la presentazione dei dati raccolti dallo studio 'Il posizionamento dello sport italiano a livello olimpico', illustrati nel Salone d'Onore del Coni. "Cosa si può fare per migliorare? Per prima cosa gli italiani devono fare più figli, perché anche nel breve periodo ci saranno problemi. E poi è indispensabile fare chiarezza fra chi si occupa di questa materia e chi legittimamente si occupa di altre cose anche nel nome dello sport", ha concluso. (ANSA).