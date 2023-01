Tiro a volo:Cdm;azzurri Fossa a Rabat,esordio nuovo ct Conti

(ANSA) - RABAT, 17 GEN - Domani il campo di tiro 'Club Les Chenes e Tir et de Loisirs' di Rabat ospiterà gli atleti impegnati negli allenamenti ufficiali di Trap (la Fossa olimpica) della prima prova della Coppa del Mondo di tiro a volo, in vista delle gare di giovedì (Trap maschile e femminile, 50 piattelli), e di venerdì (altri 50 piattelli). Sabato sono in programma gli ultimi 25 piattelli e le finali.

Per l'Italia saranno in pedana nella gara maschile i bresciani Luca Miotto e Lorenzo Ferrari, quest'ultimo lo scorso anno argento in Coppa a Changwon, e il bolognese Daniele Resca, due volte sul podio, sempre in Coppa, nella scorsa stagione. Nella prova femminile le azzurre saranno l'olimpionica di Londra 2012 Jessica Rossi, la modenese Giulia Grassia e quella Silvana Stanco che vincendo l'oro agli Europei dello scorso anno è stata la prima atleta italiana in assoluto a conquistare una carta olimpica per Parigi 2024. Con loro in pedana il nuovo direttore tecnico Marco Conti, al suo debutto alla guida della nazionale italiana. (ANSA).