Atletica: Crippa secondo alla Cinque Mulini, vince keniano Rono

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Secondo posto dell'azzurro Yeman Crippa nella Cinque Mulini, la prova di cross di San Vittore Olona (Milano) giunta alla 91/a edizione. Al termine dei 10,2 chilometri, Crippa è stato battuto solo dal keniano Gideon Kipkertich Rono, che ha allungato nell'ultimo dei cinque giri imponendosi per appena sei secondi. L'Italia non saliva sul podio da diciotto anni, da quando Stefano Baldini nel 2005 arrivò terzo, anche se l'ultima vittoria azzurra resta quello di Alberto Cova, nel 1986.

A completare il podio, il tunisino Mohamed Amin Jhinaoui, che ha preceduto in volata il keniano Benson Moshon Lingokal. Quinto posto per Nekagenet Crippa, fratello di Yeman. Stesso piazzamento al femminile per Giovanna Selva, la migliore delle italiane nella gara di 6,2 km che ha visto la doppietta keniana con il successo di Beatrice Chebet, argento nei 5000 ai Mondiali, davanti a Lucy Mawia e alla burundese Francine Niyomukunzi. (ANSA).