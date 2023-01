Ecco il Sony Open, il PGA Tour resta alle Hawaii

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Dopo lo show del Sentry Tournament of Champions il PGA Tour di golf resta alle Hawaii ma da Kapalua si sposta a Honolulu per il Sony Open, in programma dal 12 al 15 gennaio. Tanti i big assenti sul percorso del Waialae Country Club. Non ci saranno infatti i migliori dieci al mondo, tra quelli più attesi ecco però il texano Jordan Spieth e il giapponese Hideki Matsuyama che difenderà il titolo conquistato nel 2022.

Tra i favoriti della vigilia, inoltre, l'americano Billy Horschel, il canadese Corey Conners e i sudcoreani Tom Kim e Sungjae Im. L'evento mette in palio 7.900.000 dollari (1.422.000 dollari la prima moneta) e precede il The American Express (19-22 gennaio a La Quinta, in California). (ANSA).