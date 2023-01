Rahm polemico "Mi sento il n.1, ma sono 5/o al mondo"

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Dallo scorso agosto sono tornato a sentirmi il migliore giocatore al mondo. Recentemente ho conquistato tre titoli tra Open di Spagna, DP World Tour Championship di Dubai e Sentry Tournament alle Hawaii. Eppure sono rimasto al quinto posto nel world ranking. Se non avessero cambiato il sistema relativo ai punti, sarei stato in questo momento dannatamente vicino al numero 1, Rory McIlroy". Dopo il trionfo sul PGA Tour alle Hawaii, con un ultimo giro show in cui ha recuperato sette colpi di svantaggio, Jon Rahm torna a mettere in discussione il sistema di calcolo punti della classifica mondiale, già recentemente bollato dallo spagnolo come "ridicolo". Il successo al Sentry Tournament, in un torneo peraltro elevato del PGA Tour, non gli ha permesso neanche di sorpassare l'americano Patrick Cantlay, quarto nell'OWGR. Di qui il nuovo sfogo del golfista basco. (ANSA).