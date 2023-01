Sci: cdm; Odermatt guida gigante Adelboden, Della Vite 14/0

(ANSA) - ADELBODEN, 07 GEN - Il campione svizzero Marco Odermatt è al comando in 1.16.69 dopo la prima manche del classico slalom gigante del Chuonigsbaergli di Adelboden, un tracciato veloce e molto difficile con due ripidissimi muri in partenza ed al traguardo e grandi gobbe centrali.

Dietro di lui norvegese Henrik Kristoffersen in 1.17.01 e l'altro elvetico Loic Meillard in 1.17.18.

Per l'Italia- in una giornata di caldo sole su una pista in mezzo a prati verdi fatta da una lunga lingua di neve artificiale conservata in hangar e portata sul tracciato anche con gli elicotteri - il migliore e' ancora una volta il giovane lombardo Filippo Della Vite 14/o in 1.19.23. Alle sue spalle il trentino Luca De Aliprandini che ha chiuso 15/o in 1.19.30. Piu' indietro Simon Maurberger in 1.21.33 e Giovanni Borsotti in 1.21.55 . Seconda manche alle 13,30. (ANSA).