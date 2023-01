Football: Usa; Hamlin sta migliorando, comunica per iscritto

(ANSA) - NEW YORK, 05 GEN - Damar Hamlin sta migliorando: il difensore dei Buffalo Bills e' "sveglio, respira", ed e' in grado di comunicare per iscritto, hanno spiegato i medici dell'University of Cincinnati Medical Center, dove e' stato ricoverato in seguito all'arresto cardiaco dopo aver ricevuto un colpo al petto nel corso di una partita.

Il dottore Timothy A. Pritts ha detto che Hamlin ora muove mani e piedi: "Sembra che tutto funzioni nel suo cervello, il che è molto gratificante per tutti noi, per gli infermieri, i terapisti e gli operatori sanitari, per la sua famiglia".

Ma il collega William Knight ha precisato che e' "davvero troppo presto" per determinare se il 24enne potra' riprendersi completamente e tornare a giocare a livello professionistico. I Buffalo Bills, invece, hanno fatto sapere che "pur se è ancora gravemente malato, e' neurologicamente intatto. I suoi polmoni continuano a guarire e sta facendo progressi costanti". (ANSA).