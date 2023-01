Dakar: auto; nella 4/a tappa vince il francese Loeb

(ANSA) - HAIL, 04 GEN - Sébastien Loeb ha vinto la quarta tappa della Dakar in auto, un anello intorno a Hail (Arabia Saudita), con 13 secondi sull'Audi ibrida di Stéphane Peterhansel. Il pilota francese, con il suo navigatore belga Fabian Lurqui, ha battuto di 1 minuto e 50" anche un'altra Audi, quella della coppia spagnola Carlos Sainz/Lucas Cruz. La quarta tappa di 577 chilometri, di cui 425 di speciale, ha riportato i piloti a destreggiarsi su sabbia e dune, dopo le due precedenti, disputate su tratti sassosi.

Nella classifica generale provvisoria, il qatariota e campione in carica Nasser Al-Attiya (oggi quarto) consolida il suo vantaggio: 18 minuti e 18" di vantaggio sul saudita Yazeed Al-Rajhi (Overdrive) e 18 minuti e 52" su Peterhansel. Carlos Sainz è in quarta posizione, con un ritardo du 32 minuti e 55".

(ANSA).