Basket: striscione con frase Iliade, Procura Fip apre indagine

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Una frase dell'Iliade, "Nessuna pace fra lupo e agnello", riferita alla morte di Ettore e presente nel ventiduesimo capitolo del poema di Omero, e scritta su uno striscione esposto durante il big match della serie A di basket tra Segafredo Bologna ed EA7 Milano di lunedì scorso, ha provocato l'apertura di un'indagine da parte della Procura della Fip.

In una nota della federazione viene infatti precisato che "la Procura ha aperto un fascicolo per appurare le responsabilità in ordine all'esposizione, durante la gara Segafredo-EA7, di uno striscione recante la frase ''Nessuna pace tra lupo e agnello'', riferimento esplicito alla "morte di Ettore" Secondo la Fip, si tratta di "un messaggio di una gravità inaudita, un messaggio di violenza che non può e non deve trovare albergo nei nostri palasport, nel nostro movimento sportivo". (ANSA).