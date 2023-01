Dakar:auto;Chicherit vince 3/a terza tappa ridotta causa pioggia

(ANSA-AFP) - ROMA, 03 GEN - Il francese Guerlain Chicherit (Prodrive), frenato da cinque forature ieri, si è preso la rivincita oggi vincendo la terza tappa della Dakar, ridotta a causa della forte pioggia e interrotta per ragioni di sicurezza.

Il leader della classifica generale al via, lo spagnolo Carlos Sainz (Audi) è invece il grande sconfitto di giornata: costretto a fermarsi al km 213 per un problema alla ruota sinistra, è rimasto indietro di 56 minuti. Gli succede il qatariota e campione in carica Nasser Al-Atthiyah, secondo una classifica ancora provvisoria. Nella tappa, il sudafricano Henk Lattegan ha conquistato il secondo posto con la sua Toyota, a 3 minuti e 26 secondi, e l'argentino Orlando Terranova terzo, a 5 minuti e 4 secondi, secondo i risultati provvisori.

La tappa prendeva il via da Alula per raggiungere Ha'Il dopo 447 chilometri di prove speciali e 221 di trasferimento. Il terreno prevedeva larghi tratti di sabbia ed i piloti hanno dovuto far fronte a difficoltà davvero importanti, alle quali si è aggiunto il meteo che ha costretto gli organizzatori a stoppare la carovana al 377° km.

Nella gara moto Daniel Sanders si conferma uno dei favoriti per il titolo e vince la terza tappa della Dakar, prendendosi inoltre anche la leadership della classifica generale grazie ad una prova di forza significativa in seguito ad una scelta strategica ben precisa messa in atto negli ultimi chilometri della prova speciale di ieri. Si tratta del terzo successo parziale della carriera nel rally raid più iconico al mondo per l'australiano della GasGas. (ANSA-AFP).