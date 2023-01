A Potenza morto Pinto, allenatore della Schermistica lucana

(ANSA) - POTENZA, 02 GEN - E' morto la notte scorsa, a Potenza, all'età di 76 anni, Giuseppe Pinto, allenatore della Schermistica Lucana, società nella quale è cresciuta anche Francesca Palumbo, che nella scorsa estate si è laureata campionessa europea e mondiale con la nazionale di Fioretto femminile.

"La scherma italiana - è scritto in un comunicato della Federazione italiana scherma - piange la scomparsa del maestro Giuseppe Pinto, uomo che tantissimo ha dato al mondo delle pedane nella sua Basilicata, venuto a mancare all'età di 76 anni. Anima della società Schermistica Lucana di Potenza, punto di riferimento per generazioni di atleti del territorio, ma anche per genitori, dirigenti e appassionati del nostro sport e non solo, il 'maestro Pino' per decenni ha portato avanti con passione, impegno e professionalità la sua attività, diffondendo la scherma e i più alti valori che afferma in palestra e nei palasport di tutta Italia. Si è fatto apprezzare per garbo e stile, che non ha smarrito neppure negli ultimi tempi in cui ha dovuto combattere con problemi di salute che l'avevano costretto lontano dal suo amatissimo sport. L'ultima grande gioia questa estate, con il titolo mondiale ed europeo a squadre di Francesca Palumbo, fiorettista potentina nata proprio sulle 'sue' pedane della Ss Lucana". (ANSA).