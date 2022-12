Auto:Raptor Engineering lancia Lorenzo Ferrari nella Carrera Cup

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Dopo aver annunciato l'impegno dell'esordiente pilota siciliano Giuseppe Guirreri, proseguono spediti lungo una "linea verde" i programmi di Raptor Engineering in vista della Porsche Carrera Cup Italia 2023.

Nella prossima stagione il team modenese lancia Lorenzo Ferrari al volante di una delle Porsche 911 GT3 Cup preparate nella factory di San Cesario sul Panaro. Per la squadra diretta da Andrea Palma sarà la quarta stagione nella Carrera Cup Italia, che invece il giovane Ferrari affronterà per la prima volta e dunque all'esordio anche sulla GT tedesca in versione "Cup" da 510 cavalli di potenza. Di recente il pilota piacentino classe 2002 su Porsche ha vinto il titolo della European Le Mans Series in classe GTE, dando seguito al titolo di Campione Italiano GT conquistato nel 2021 dopo le prime esperienze fatte al volante delle monoposto a partire dal 2019.

Raptor Engineering è reduce da due stagioni di elevato profilo nel monomarca organizzato da Porsche Italia e con Lorenzo Ferrari l'obiettivo sarà quello di competere da protagonisti fra i piloti che si contendono la classifica generale: "E' un giovane di talento - ha commentato il team principal Palma - e con noi punta in alto dopo aver disputato un'ottima stagione con la Porsche e con al fianco un pilota del calibro di Giammaria Bruni. Anche il team può contare sull'esperienza ulteriormente maturata nel 2022, stiamo preparando il prossimo anno con una consapevolezza rinnovata. E' il momento di provare a inseguire nuovi traguardi ed essere sempre protagonisti. Una sfida che sono certo consoliderà ulteriori basi anche in ottica futura".

La stagione 2023 della Porsche Carrera Cup Italia si aprirà a Monza in aprile con una giornata ufficiale di test in vista del primo dei sei round in calendario in programma il 6-7 maggio a Misano Adriatico. Tutte le gare del monomarca tricolore saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e Cielo. (ANSA).