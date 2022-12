Olimpiadi: Bach gela la Russia, sanzioni restino nel 2023

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Le sanzioni alla Russia e alla Bielorussia devono restare in vigore nel 2023". Thomas Bach, presidente del Cio, gela le speranze di Mosca e Minsk di un lento disgelo nello sport. Dal giorno dell'invasione russa dell'Ucraina, il Cio ha bandito la Russia e la Bielorussia dall'organizzazione di qualsiasi evento sportivo internazionale, e i suoi atleti dalla partecipazione a gare mondiali e alle Olimpiadi. Ma nelle ultime settimane si era diffusa la convinzione che piccole apertura fossero necessarie: in particolare, dagli Usa era arrivata una proposta di riammettere a Parigi 2024 i russi, senza bandiera.

Una proposta che aveva spinto il presidente ucraino, Volodimir Zelensky, a telefonare a Bach per chiedere di continuare sulla via della tolleranza zero. "Queste sanzioni contro Russia e Bielorussia devono e rimarranno saldamente in vigore", ha affermato oggi Bach, in un messaggio di fine anno.

"In questo nuovo anno, gli atleti ucraini possono contare sul pieno impegno del Cio e dell'intero movimento olimpico nel segno della solidarietà - ha aggiunto Bach -. Vogliamo vedere una squadra forte dell'Ucraina alle Olimpiadi di Parigi 2024 e di Milano Cortina 2026", ha detto Bach. (ANSA).