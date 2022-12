Calcio: il Potenza lancia l'idea della polisportiva 'Basilicata'

(ANSA) - POTENZA, 30 DIC - "L'idea è quella di una 'Polisportiva Basilicata', partendo da Potenza": è la traccia di lavoro che si è dato per il prossimo futuro il presidente del Potenza Calcio (serie C, girone C), Donato Macchia, annunciata a margine di un incontro con i giornalisti per presentare una nuova partnership della società calcistica con il "Città di Potenza Calcio a 5", club che milita in serie B nel torneo nazionale di futsal.

"E' una cosa complessa - ha spiegato Macchia - ma io immagino un perimetro molto largo con il capoluogo di regione che possa aiutare nella crescita sportiva il territorio e il territorio che possa puntare verso il capoluogo". Il Potenza si è già avvicinato, durante questi primi sei mesi trascorsi dal cambio di proprietà, al basket femminile, con la Basilia Potenza, alla pallavolo femminile, con la Pm Volley Potenza, alla pallanuoto maschile, attraverso la Basilicata Nuoto 2000, e dalla prossima stagione anche alla squadra cittadina del calcio a 5.

Macchia vuole mettere in atto "attraverso il veicolo dello sport", quell'idea di "Potenza città-regione" di matrice politica che "mai si è realizzata", mentre sul campo vuole lavorare concretamente su quella che fu già un'idea avanzata dall'ex presidente del Potenza, Salvatore Caiata, di una polisportiva esclusivamente cittadina, "allargando però alla Basilicata".

"Abbiamo bisogno - ha aggiunto - di immaginare un perimetro ampio in cui comprendere tante altre società. La collaborazione diventa necessaria soprattutto se si pensa alle tante criticità che esistono in questa regione. Il nostro progetto, che è a lunghissimo termine e che è inclusivo, necessita di avere partnership. Lo sport - ha concluso - è anche impresa, ma serve la progettualità e una programmazione che passi attraverso la condivisione con l'auspicio di guardare oltre il nostro confine territoriale". (ANSA).