Pugilato: D'Ambrosi, da noi qualità e massimo sostegno a base

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Siamo alla conclusione di un anno straordinario in cui abbiamo triplicato l'attività, lottato, sofferto e vinto insieme ai nostri atleti, tecnici, dirigenti e tutti gli addetti ai lavori, ottenendo risultati eccezionali.

Gli obiettivi istituzionali conseguiti e sui quali il consiglio federale incentrerà il 2023 sono tre". Con la fine del 2022 il presidente della federboxe (Fpi) Flavio D'Ambrosi fa il bilancio su ciò che ha significato, per la sua disciplina e per la federazione, l'anno che sta per chiudersi.

"Il primo è l'incremento quantitativo, ottenuto attraverso un'ottima promozione, che ha portato il movimento pugilistico nazionale a 60.000 tesserati - dice ancora il presidente della Fpi -, oltre 1.040 società affiliate, più di mille eventi pugilistici e circa diecimila match svolti. Le palestre sono sempre più affollate da amatori, e stiamo lavorando per incrementare anche l'attività aperta ai diversamente abili". "E' in forte crescita anche il pugilato giovanile - aggiunge -, con 7.896 tesserati dai 6 ai 12 anni". "Il secondo obiettivo raggiunto - spiega - è la qualità del movimento tradotta in 94 podi nel pugilato olimpico da Tokyo 2020, tra Europei e Mondiali Iba, assoluti e di categoria, maschili e femminili, con 13 medaglie d'oro, 14 d'argento e 32 bronzi conquistate nel 2022, tra cui sono da annoverare, verso Parigi 2024, i campioni europei e vicecampioni mondiali Irma Testa e Aziz Abbes Mouhiidine. Da otto anni non salivamo sul podio mondiale ed era dal 1926 che non riportavamo a casa sette medaglie agli Europei Maschili. Non siamo stati da meno sul fronte del Pugilato Pro dove vantiamo attualmente cinque campioni d'Europa".

Attraverso una politica sportiva manageriale è stato centrato anche il terzo obiettivo: "L'avvicinamento dei mass media - dice D'Ambrosi -, che hanno ritrovato l'entusiasmo verso i guantoni, è avvenuto con un costante lavoro di comunicazione. E la visibilità non è certo mancata grazie alla trasmissione di 15 eventi Pro di livello e degli Assoluti di dicembre su canali televisivi e digitali. Ora i risultati positivi del 2022 devono essere uno stimolo per continuare sulla strada intrapresa".

