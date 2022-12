Golf: Ryder 2023; Fitzpatrick, Europa a Roma con top team

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Per la Ryder Cup 2023 di Roma credo che il team Europe debba poter contare sui migliori 12 giocatori. Perché abbiamo un solo obiettivo, la vittoria". In una intervista a Sky Sport UK, Matt Fitzpatrick non ha dubbi. Il Vecchio Continente guidato da Luke Donald, nella sfida agli Usa in programma il prossimo anno sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club, dovrà vantare il miglior roster possibile. E l'inglese ne è certo: "Sergio Garcia è un valore aggiunto e sono certo che si distinguerebbe. Non conosco i suoi rapporti con Rory McIlroy, ma sarei felice - se ce ne fosse bisogno - di condividere la stanza con lui".

Campione Major (ha vinto quest'anno lo US Open), il 28enne di Sheffield prende posizione e, in attesa di capire cosa decideranno Donald e il board della Ryder Cup Europe, apre le porte a chi ha scelto la Superlega araba. E a tal proposito, torna sul caso riguardante Henrik Stenson, rimosso dall'incarico di capitano del team Europe dopo aver accettato le lusinghe della LIV Golf. "E' stato un duro colpo - ammette - perché aveva già iniziato il suo lavoro. Ma è andata com'è andata. Per l'evento d Roma penso che il team Europe avrà un organico certamente più giovane rispetto alle ultime edizioni. Le nuove leve dovranno intensificare il loro gioco e l'obiettivo è quello di ridurre il gap con gli americani". (ANSA).