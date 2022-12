Abodi, pronto un decreto per consiglio nazionale giovani

(ANSA) - CAGLIARI, 29 DIC - "Cercherò di emanare un decreto per riformulare la funzione del consiglio nazionale dei giovani.

È uno strumento formidabile in cui si generano analisi importanti che invece non vengono utilizzate. Si deve tenere conto di un patrimonio di impegno, penso ad esempio alle ricerche sull'impatto della legislazione sui giovani, che diventi coscienza critica di chi governa". Lo ha annunciato il ministro Andrea Abodi durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo palasport di Cagliari.

"Ho delle idee diverse da chi mi ha preceduto. Sui giovani penso che tutti gli organismi nazionali istituiti come ad esempio l'agenzia nazionale dei giovani o il consiglio nazionale dei giovani siano centrali, non un luogo in ci si incontra, ma poi finisce che le decisioni vengano prese da un'altra parte - ha aggiunto - Devo capire se ce la farò da solo perché non c'è un sottosegretario. Ma c'è il mio massimo impegno, la voglio prendere sul serio".

"Ho intenzione di interpretare il mio ruolo puntando sulla massima interdisciplinarietà perché è chiaro che i temi 'giovani e sport' si rapportano con istruzione e merito, salute e tante altre deleghe degli altri ministeri", ha osservato Abodi che ha parlato anche di servizio civile universale: "Deve avere una finalizzazione diversa, non deve essere considerato un ammortizzatore sociale. Ora non diamo un attestato, non valorizziamo il loro lavoro, con certifichiamo le competenze: bisogna cambiare qualcosa". (ANSA).