Abodi, programma decennale per migliorare sport a scuola

(ANSA) - CAGLIARI, 29 DIC - "Ho parlato ieri con il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, per un programma decennale nella scuola, che abbia come manifesto i Giochi della gioventù.

Crediamo in una presenza sempre maggiore dello sport nelle scuole per cambiare o migliorare dei numeri che non ci piacciono: il 25% delle persone è sovrappeso, siamo quinti nel mondo per sedentarietà con una spesa sanitaria di 4 miliardi, dieci volte il contributo pubblico allo sport". Così il ministro dello sport, Andrea Abodi a Cagliari. "Su quattro scuole, meno della metà ha una palestra - ha detto - occorre far crescere meglio anche in classe la cultura sportiva". (ANSA).