Olimpiadi, l'India pensa di candidarsi per il 2036

L'India sta valutando "molto seriamente" l'ipotesi di candidarsi per ospitare le Olimpiadi del 2036 e il ministro dello Sport, Anurag Thakur, ha spiegato al 'Times of India' che nella Sessione del Comitato olimpico internazionale prevista a Miumbai nel settembre 2023 il colosso asiatico potrà presentare un progetto. "La sessione del Cio è un evento prestigioso per l'India e qualunque misura debba essere intrapresa per fare un'offerta insieme al Comitato olimpico indiano - ha detto Thakur - il governo la sosterrà. E' il momento giusto".

L'India non ha mai ospitato i Giochi Olimpici in precedenza ma è stata sede dei Giochi asiatici e dei Giochi del Commonwealth. L'ipotesi allo studio per il 2036 coinvolgerebbe lo stato del Gujarat, inclusa una cerimonia di apertura nella sua città più grande, Ahmedabad. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha assunto la presidenza del G20 all'inizio di questo mese e Thakur ha citato questo esempio come prova che il Paese potrebbe organizzare i Giochi olimpici. Le prossime sedi delle Olimpiadi sono Parigi (2024), Los Angeles (2028) e Brisbane (2032).