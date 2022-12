Sci: Cdm; gigante1 Semmering, in testa Shiffrin, Bassino 5/a

(ANSA) - SEMMERING, 27 DIC - Dopo la prima manche del primo slalom gigante di cdm di Semmering, recupero di Soelden, e' nettamente al comando la statunitense Mikaela Shiffrin in 1.05.49 . Dietro di lei la slovacca Petra Vlhova in 1.06.21 e la francese Tessa Worley in 1.06.22.

Per l'Italia - su una pista che nelle ultime stagioni non ha mai dato soddisfazioni alle azzurre - ci sono Marta Bassino, 5/a e non lontana da podio, in 1.06.36 e Federica Brignone, 7/a in 1.06.47. Bassino difende il pettorale rosso di leader in questa disciplina.

Seconda manche alle ore 13. (ANSA).