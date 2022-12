Vela: tutto pronto per 'Sydney-Hobart', nel mirino record regata

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Ormai come tradizione a Santo Stefano, insieme con le partite di Premier League del Boxing Day, in Australia tutti gli occhi sono per la 77/a edizione della regata Sydney-Hobart ma l'attenzione quest'anno è più alta del solito perchè, in base alle previsioni meteo, potrebbe essere battuto il record della traversata. Si tratterebbe di fare meglio del tempo realizzato dal supermaxi Comanche, che nel 2017 coprì le 628 miglia nautiche (1.200 km) in un giorno, nove ore, 15 minuti e 24 secondi.

"È una regata che potrebbe sicuramente battere un record, soprattutto con Comanche alla partenza", ha dichiarato sul sito dell'evento Mark Richards, skipper del supermaxi Wild Oats che ha vinto ben nove edizioni", Alla regata sono iscritte 109 imbarcazioni, ma la vittoria sarà un affare per i maxi da oltre trenta metri: Andoo Comanche, Black Jack, Wild Oats e LawConnect.