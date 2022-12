Pugilato: De Bianchi si conferma campione italiano Piuma

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 24 DIC - Il pugile reggiano Mattia De Bianchi ha conservato il titolo italiano dei pesi piuma battendo lo sfidante Alfredo Di Bartolo per Ko tecnico alla quarta ripresa nel match svoltosi ieri in tarda serata sul ring del Palahockey di Reggio Emilia.

La svolta dell'incontro c'è stata, come detto, nel corso del quarto round, quando De Bianchi ha scagliato un montante sinistro al fegato che Di Bartolo ha visibilmente accusato 'rifugiandosi' sulle corde. Poi però lo sfidante ha incassato una gragnuola di colpi che hanno indotto l'arbitro ad interrompere l'incontro. (ANSA).