Atletica: torna la We Run Rome, appuntamento 31 dicembre

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Si terrà il 31 dicembre la 'Mooney We Run Rome', evento organizzato da Atleticom Asa sotto l'egida della Fidal e giunto alla 11/a edizione. Dopo la competizione 'by night' disputatasi lo scorso 18 giugno, la corsa su strada sulla distanza di 10 chilometri - e non competitiva su 10 e 5 chilometri - ritrova la sua collocazione all'ultimo dell'anno.

Il percorso attraversa le strade e le piazze della Capitale, dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, passando per piazza Venezia, piazza di Spagna, piazza del Popolo, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali per arrivare al traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla. La corsa capitolina varrà poi come quarta tappa della RefereeRUN Aia, la corsa che vede protagonisti gli arbitri di calcio. (ANSA).