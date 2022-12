Taekwondo: Fita nuovo partner Agenzia Spaziale Europea

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Attraverso il proprio profilo Linkedin l'Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha presentato un nuovo partner nello studio dell'impatto ambientale. La Federazione Italiana Taekwondo (Fita), spiega l'Esa, sta lavorando attivamente per ottenere un impatto ambientale zero nell'ambito delle proprie attività ed eventi. La Fita è alla ricerca di collaborazioni per sviluppare nuove applicazioni e servizi che li aiutino a raggiungere questo obiettivo.

Dopo il successo dell'Italia ai Campionati Mondiali di Taekwondo del 2022 a novembre, i prossimi eventi di qualificazione olimpica potrebbero fornire un banco di prova molto entusiasmante per le applicazioni spaziali a supporto della sostenibilità ambientale nelle competizioni sportive.

"Adesso è il momento di ricevere proposte - sottolinea ancora l'Esa - per studi di fattibilità e progetti dimostrativi che esplorino i servizi abilitati allo spazio per la trasformazione digitale e la futura sostenibilità del settore sportivo, con specifico riferimento ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici in Europa - Parigi 2024 e Milano Cortina 2026". (ANSA).