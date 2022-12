Auto: Valentino Rossi diventa pilota ufficiale Bmw

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Valentino Rossi sarà nella prossima stagione un pilota ufficiale della Bmw nel campionato GT World Challenge, al quale ha già partecipato in questo 2022 al volante di una Audi, rimanendo comunque nel team Wrt. L'annuncio è stato fatto dalla Bmw, spiegando che il volte campione del mondo di motociclismo "parteciperà il prossimo anno al GT World Challenge Europe e anche alla 12 Ore di Bathurst 12 Hour con la Bmw M4 Gt3 e sarà disponibile anche per ulteriori apparizioni in gare e test nelle vetture da corsa Bmw M Motorsport".

"Sono molto orgoglioso di diventare un pilota ufficiale della Bmw ed è una grande opportunità - ha detto Rossi -. L'anno scorso ho iniziato a correre seriamente in auto e ho concluso la mia prima stagione con il team Wrt con cui mi sono trovato molto bene e sono molto felice che il team WRT abbia scelto BMW M Motorsport come nuovo partner. Ho ancora molto da imparare e migliorare, ma spero di essere all'altezza del compito e abbastanza veloce per lottare durante i weekend di gara".

