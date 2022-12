Auto: a Bologna i Caschi d'Oro Autosprint e Volanti Aci 2022

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Tutto pronto per l'imminente evento Caschi d'Oro di Autosprint e Volanti Aci. L'edizione 2022 dei "premi Oscar" dell'automobilismo italiano e internazionale si terranno questa sera al PalaCongressi di Bologna, location proprio dove tutto è iniziato nel 1966, a partire dalle ore 19.00.

Partnership ormai consolidata tra il settimanale Autosprint e l'Automobile Club d'Italia, che si preparano ad assegnare, la celebre statuetta ai protagonisti della stagione sportiva passata e, i numerosi riconoscimenti speciali ai campioni ACI, tra cui l'attesa consegna dei prestigiosi Volanti d'Oro, d'Argento e di Bronzo.

Gli Oscar del motorsport si confermano un evento di riferimento per tutte le competizioni sportive a quattro ruote che ha sempre premiato i più grandi, come Senna, Lauda, Prost e Schumacher, e ancora Hamilton, Kubica e Rosberg, ma in questa edizione sarà l'occasione privilegiata per ricordare la memoria di un mito di questo mondo: l'Ing. Mauro Forghieri. Un omaggio e momenti della serata infatti saranno dedicati al direttore tecnico della Ferrari (dal '62 al '84), figura simbolo del motorsport nazionale e internazionale.

Un grande show in cui faranno gli onori di casa il Direttore di Autosprint Andrea Cordovani, assieme al Presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani, e le conduttrici Federica Masolin di Sky Sport e Camilla Ronchi, volto noto di Aci Sport dai campi di gara. Nello stesso prestigioso contesto insieme al Presidente dell'Aci, parteciperanno il Direttore per lo Sport automobilistico di ACI Marco Ferrari ed il Direttore Generale ACI Sport SpA Marco Rogano.

Oltre ai tre ambiti Volanti Aci, saranno numerosi i riconoscimenti a i principali Campioni Italiani assoluti delle varie specialità delle quattro ruote, tanti ospiti per rivivere le emozioni di una stagione intensa.La straordinaria serata di gala, i Caschi d'Oro e i Volanti ACI 2022, non sarà aperta alla partecipazione diretta del pubblico ma sarà garantita in diretta streaming e in onda sul canale televisivo ACI Sport TV (228 Sky). (ANSA).