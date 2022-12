Atletica: doping a russa Antyukh tolto oro 400 hs a Londra 2012

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Natalya Antyukh è solo l'ultima di una serie di atleti russi a cui è stata ritirata la medaglia conquistata alle Olimpiadi di Londra 2012. Alla Antyukh - come riporta la Bbc - è stato tolto il titolo di campionessa olimpica sui 400 metri ostacoli sulla base dei dati storici di un laboratorio di Mosca.

L'atleta russa, che ora ha 41 anni, sta già scontando una squalifica di quattro anni dopo essere finita tra i i nomi di un'indagine dell'Agenzia mondiale antidoping (Wada) sulle frodi commesse da parte della Russia. Di conseguenza l'oro andrà all'americana Lashinda Demus al suo posto.

Tutte e tre le medaglie d'oro vinte in pista dagli atleti russi a Londra 2012 sono state revocate per motivi di doping: le altre due sono Mariya Savinova e Yuliya Zaripova, le vincitrici dell'oro negli 800 e nei 3000 siepi. Anche il titolo di salto in alto di Ivan Ukhov e la vittoria sul campo di Tatyana Lysenko sono stati cancellati dagli annali. Il rapporto McLaren, commissionato dalla Wada e pubblicato nel 2016, affermava che più di 1.000 atleti russi di vari sport erano stati coinvolti in un programma di doping sistematico promosso direttamente dallo Stato. (ANSA).