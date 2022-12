Sport:Us Acli e Inside, Lembo 'creato manuale per operatori'

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Si è svolto a Roma l'evento finale di Inside, progetto promosso da US Acli, nell'ambito del programma Erasmus Plus Sport in collaborazione con altre organizzazioni europee per la promozione di valori sociali dello sport nel campo della disabilità. L'appuntamento è stato nella sede nazionale di Roma del Cip, per una mattinata nella quale è stato presentato Inside, raccontando obiettivi, attività e output. Non sono mancate testimonianze come quella di Gianni Alessio, responsabile scientifico attività Us Acli Inside, mentre in apertura è stato Damiano Lembo, presidente Us Acli, a spiegare alcuni dei risultati raggiunti. "Chiamiamo sempre in causa lo sport per poter fare qualcosa di buono. Perché mettere insieme tanti partner europei? Perché da soli non si può avere una visione a 360°, ma quello che ci manca lo acquisiamo dal nostro vicino, contaminandoci in modo positivo - dice Lembo - Abbiamo cercato di creare un manuale d'insegnamento per i nostri operatori e per i ragazzi, affinché si possa facilitare ogni attività. Attraverso dei corsi e una piattaforma web che abbiamo creato abbiamo poi trasferito questo know how per fornire gli strumenti giusti agli operatori sportivi che si interfacciano con ragazzi con disabilità". Durante la mattinata di sabato, inoltre, sono stati consegnati anche gli attestati di partecipazione e i diplomi di educatore e tecnico per le persone che hanno partecipato al corso di formazione per professionisti che lavorano con PWID. Mentre da ieri è in corso a Zagabria l'ultimo incontro di coordinamento di INSIDE. Un momento di ritrovo con tutti gli altri partner per trarre valutazioni e conclusioni sul progetto. (ANSA).