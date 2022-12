Sconcerti:anche Malagò e Gravina in Campidoglio a camera ardente

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Dirigenti sportivi e giornalisti hanno salutato stamattina in Campidoglio Mario Sconcerti, scomparso lo scorso sabato a Roma. La camera ardente dell'ex direttore del Corriere dello Sport e opinionista di Sky Sport è stata aperta alle 9.30: a rendere omaggio al giornalista fiorentino, tra gli altri, il presidente del Coni Giovanni Malagò e il numero uno della FIGC Gabriele Gravina. "Studieremo una forma di premio per ricordare Mario per l'eternità, magari una borsa di studio per i giovani e le giovani giornaliste, dice Malagò. Dalla Figc viene confermato che Sconcerti verrà nominato (postumo) direttore tecnico, terzo giornalista dopo Vittorio Pozzo e Giorgio Tosatti. Nel primo pomeriggio la salma verrà traslata al Verano per i funerali al Tempietto Egizio. (ANSA).