Masters: da Smith a Johnson, assi Superlega ci saranno

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Da Cameron Smith a Dustin Johnson, da Bryson DeChambeau a Phil Mickelson e non solo. Al The Masters del 2023, in programma dal 6 al 9 aprile, ci saranno anche i giocatori che hanno lasciato il PGA Tour per passare alla Superlega araba. Ad annunciarlo è stato Fred Scobie Ridley, Chairman dell'Augusta National Golf Club.

"Fin dal suo inizio nel 1934 - le dichiarazioni di Ridley - lo scopo del Masters Tournament è stato quello di favorire il gioco del golf. Ogni aprile, il The Masters riunisce i migliori giocatori al mondo che puntano a indossare la 'Green Jacket' e a conquistarsi un posto nella storia. Campioni come, tra gli altri, Ben Hogan, Sam Snead, Arnold Palmer, Gary Player, Tom Watson, Jack Nicklaus e Tiger Woods sono diventati eroi per i golfisti di tutte le età. Purtroppo, le recenti azioni hanno diviso il golf maschile sminuendo le virtù del gioco e le eredità significative di coloro che lo hanno costruito. Anche se siamo delusi da questi sviluppi, il nostro obiettivo per il prossimo aprile è quello di onorare la tradizione di riunire un parterre eccellente di golfisti". (ANSA).