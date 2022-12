Atletica:Doping;6 anni a maratoneta keniana Chemtai Kipyogei

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - La maratoneta keniana Diana Chemtai Kipyogei è stata squalificata per sei anni, fino al giugno del 2028, per aver fatto uso di doping. Lo fa sapere il panel Integrità della federazione mondiale di atletica (Aiu), precisando che la keniana, che era stata sospesa provvisoriamente a ottobre, ha fatto più volte uso di triamcinolone, un glucocorticoide che in passato in alcuni casi era permesso e che è stato toalmente vietato dal gennaio di quest'anno è stato vietato. Chemtai Kipyokei è stata ritenuta responsabile anche di aver "alterato delle prove", nello specifico di aver presentato documento contraffatti per giustificare la positività al controllo a cui era stata sottoposta dopo aver vinto la maratona di Boston del 2021, successo che ora le verrà tolto.

L'Aiu ha annunciato anche la squalifica per cinque anni di un'altra maratoneta del Kenya, Purity Cherotich Rionoripo, per positività ai diuretico furosemide e per tentato anche lei di giustificarsi utilizzando documenti (esenzioni mediche) falsi.

Ora le verrà tolta la vittotria nella mararona di Praga dell'anno scorso. (ANSA).