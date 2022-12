Basket: Eurolega; prossime Final Four a Kaunas e Berlino

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Saranno ospitate a Kaunas nel 2023 e a Berlino nel 2024 le prossime due Final Four dell'Eurolega di basket, secondo quanto reso noto dalla stessa Eurolega sul proprio sito e sugli account social. In Lituania l'appuntamento è dal 19 al 21 maggio e il mini torneo - primo in assoluto per il Paese baltico - sarà ospitato nella Zalgirio Arena, palazzetto da oltre 15mila posti. Il presidente dell'Eurolega, Dejan Bodiroga, ha annunciato poi che a Berlino si giocherà dal 24 al 26 maggio 2024 nella stessa Mercedes Benz Arena che era stata sede delle edizioni del 2009 e del 2016. (ANSA).