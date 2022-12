Slittino:Fischnaller e Voetter/Oberhofer, doppia vittoria Italia

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - E' grande Italia sul budello statunitense di Park City, dove la squadra azzurra ha conquistato due vittorie nella terza tappa di Coppa del mondo di slittino artificiale. Nel singolo maschile, Dominik Fischnaller ha vinto in rimonta con il tempo di 1'30″068, sconfiggendo il tedesco Felix Loch, attardato di 185 millesimi. Un ottimo risultato per il carabiniere di Maranza, che avanza in classifica generale fino al secondo posto a soli 15 lunghezze di distacco dall'austriaco Kindl, sempre primo con 310 punti. Ha completato il podio l'austriaco David Gleirscher, staccato di 204 millesimi, terzo anche nella generale con 270 punti.

Tredicesima posizione per Leon Felderer, sedicesimo Lukas Gufler.

Continua il momento magico del duo femminile composto da Andrea Voetter e Marion Oberhofer, bravissime a spazzare via la concorrenza, per prendersi la seconda vittoria consecutiva nel circuito. Le due altoatesine erano già salite per tre volte sul podio in questa stagione, trovando l'appuntamento con il gradino più alto del podio solo nella tappa di Whistler. La seconda vittoria, coincide con una gara condotta in maniera netta, finita con il tempo complessivo di 1'28″032 con ben 603 millesimi di distacco dalle seconde classificate, le tedesche Degenhardt/Rosenthal. Terze le canadesi Nash/Corless, attardate di 653 millesimi.

Classifica generale che vede Voetter/Oberhofer salire al primo posto con 355 punti davanti alle austriache Egle/Kipp a 335 e alle tedesche Degenhardt/Rosenthal a 276.

Nel doppio maschile, invece, primo posto alla coppia tedesca Eggert/Benecken, assoluti protagonisti del format, davanti a tutti con il tempo di 1'26″789, davanti agli austriaci Gatt/Schopf (+33 millesimi) e ai connazionali Wendl/Artl (+ 78 millesimi). Tre gli equipaggi italiani in gara: Rieder/Kainzwaldner al sesto posto, Rieder/Rastner decimi e Nagler/Malleier 16esimi. Testa a testa nella classifica generale con Eggert/Benecken e Gatt/Schopf appaiati a 315 punti con Wendl/Artl, terzi a 244. (ANSA).